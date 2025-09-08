Applusi, volti nuovi e voglia di riscatto per il Porto Torres Calcio. La squadra rossoblù ha scelto ancora una volta la piazza Garibaldi, nel cuore della città, per presentarsi al pubblico e ai tifosi a pochi giorni dall’avvio della stagione 2025-2026. Con i piedi nel presente ma uno sguardo al futuro, la società ha annunciato la nuova formazione della Prima squadra del campionato di Prima categoria, 23 giocatori, con nuovi ingressi e conferme guidati dal nuovo allenatore Luca Calledda, e il Settore giovanile, un gruppo nutrito di 200 atleti, tra ragazzi e bambini. Sul palco del “Rosso Blu Day”anche l’intero organigramma della Porto Torres Calcio, compresa la nuova dirigenza e i collaboratori, un gruppo compatto che chiede sostegno al pubblico e alla città in questa nuova avventura che si appresta ad affrontare.

L’iniziativa, organizzata da Salvatore Fresu, è stata presentata da Andrea Bolelli e dal DJ Luciano Di Fraia, alla presenza delle cariche istituzionali del Comune di Porto Torres come l’assessora allo Sport Gavina Muzzetto, l'assessore al bilancio Alessandro Carta e il consigliere e presidente commissioni Sport Antonello Cabitta. Sul palco il nuovo presdiente della società rossoblù, Matteo Sanna, il vice Salvatore Depalmas, il segretario Stefano Mognato, il team manager Vincenzo Pisano, il direttore sportivo Andrea Sanna e il responsabile dirigenziale Andrea Sanna. «Chiediamo al pubblico di rivvicinarsi allo stadio per sostenere questa squadra, hanno detto presidente e vipresidente della società- bambini, giovani, adulti e famiglie, la cui presenza è fondamentale per dare supporto ai giocatori, con l’obiettivo di migliorare le loro prestazione e quindi i risultati in campo».

La dirigenza è composta da Andrea Bolelli, Antonio Manca, Emiliano Montinaro, Francesco Schiavo, Gianni Pistidda, Linda Saiglia, Marco Monti, Nicola Mudadu, Nico Capasso, Pierpaolo Bertolinis, Ruggero Depalmas e Salvatore Pirino, con responsabili della comunicazione Alice Calledda, Noemi Piga. Nello staff del Settore giovanile compaiono il direttore Stefano Valente, il responsabile tecnico Beppe Mameli, il responsabile tecnico Scuola Calcio Sandro Soro- allenatori piccoli Amici, Salvatore Dessantis, Primi Calci 2017 Emanuele Riu, Primi Calcio 2018 Gavino Tatti – collaboratore Paolo Abdel Fattah, Pulcini 2015-2016: Euro Sibiriu – collaboratore Cristian Cozzolino. Allenatori esordienti 2014 Sandro Ortu; Esordienti 2013 Gavino Pala – collaboratore: Nicolò Carrozzi, allenatori Giovanissimi Provinciali: Gavino Manca – collaboratore Vincenzo Sechi, Giovanissimi Regionali: Antonio Dedola– collaboratore: Gianluca Sechi, allenatore allievi Massimo Grinamanca – collaboratore: Emiliano Frau e mister Juniores Luca Calledda.

© Riproduzione riservata