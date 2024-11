Francesco Frau, classe 1975, è il nuovo mister del Porto Torres Calcio, squadra impegnata nel campionato di Prima Categoria-girone D. Una carriera brillante alle spalle, all’ex calciatore spetterà il compito di motivare i ragazzi e condurre i rossoblù nella stagione 2024-2025.

La prima prova è stata superata domenica 17 novembre, nella sfida combattuta e vinta per 3-1 tra le mura domestiche contro il Porto San Paolo, sul nuovo campo comunale in sintetico. Subentra a Daniele D’Alessandro, esonerato dopo la sconfitta contro il Ploaghe. Franco Frau ha giocato dodici anni in serie C2, tra Tempio e Sud Tirol, quindi può annoverare decine di presenze nei massimi campionati regionali sardi e due campionati vinti con il Fertilia in Prima categoria e Promozione, e uno con il Porto Torres con la fascia da capitano nella Promozione.

In passato ha militato nel Laerru e nello Stintino, dove ha ricoperto anche il ruolo guida di allenatore. Ha conseguito il patentino di allenatore "Uefa B" dodici anni fa, classificandosi secondo nelle preselezioni. Prossimo impegno, domenica 24 novembre, in trasferta contro il San Giorgio Perfugas.

