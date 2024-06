Da venerdì 7 a domenica 9 giugno dalle ore 9 alle 21 si svolgerà l’XI “Memorial Walter Frau”, evento sportivo patrocinato dal Comune di Porto Torres e organizzato dall'Associazione sportiva dilettantistica Porto Torres calcio. Il torneo sarà riservato alla categoria attività di base Figc Esordienti 2011/2012 con massimo 16 squadre partecipanti a livello regionale.

In campo oltre al Porto Torres calcio, settore giovanile, anche la Sgs Turritana, Cus Sassari, Asd Polispotiva Lanteri, gruppo sportivo San Paolo Sassari, Asd Cosmos Sassari, Asd Marzio Lepri Torres, Sassari Calcio e Football Academy Mejlogu.

La manifestazione sportiva si svolgerà nel campo comunale di viale delle Vigne per un’intera giornata con sfide tra le diverse squadre sul campo diviso in due e si giocano in contemporanea con due gironi e la finale che si disputerà domenica. Oltre centocinquanta ragazzi coinvolti nelle partite, un evento che vedrà la partecipazione dei dirigenti delle singole società a sostegno dei loro allievi, momenti di gioco e di divertimento nelle tre giornate vissute all’insegna dello sport.

