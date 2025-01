L’Olbia riparte – o sarebbe più giusto dire “prova a ripartire” – da Daniele Ragatzu e Roberto Biancu. Due dei giocatori simbolo dell’era Marino e della partnership col Cagliari torneranno a indossare la maglia bianca da domenica e dal match casalingo con l’Anzio, a nove mesi di distanza dall’ultima volta.

Il primo, classe 1991, era tesserato col Pontedera (Serie C) fino ai primi di dicembre, mentre il secondo, 25 anni appena compiuti, era svincolato: la firma col club gallurese è arrivata ieri, e se Biancu era già in campo al Geovillage col resto della squadra per la seduta pomeridiana che ha segnato la ripresa degli allenamenti, Ragatzu sarà a disposizione di Zé Maria da oggi.

Per provare a tirarsi fuori dalla zona retrocessione del campionato di Serie D e scongiurare la seconda retrocessione consecutiva la proprietà svizzera ha deciso di puntare su due giocatori che sono considerati un lusso per la categoria. La speranza è che entrino in forma prima possibile: Ragatzu – che con la maglia bianca dell’Olbia ha segnato quasi 100 gol in sette stagioni – non gioca una partita ufficiale da metà novembre, Biancu addirittura dal 28 aprile dell’anno scorso.

A fronte dei due nuovi acquisti c’è però da registrare la partenza di Gianmarco Staffa: il centrocampista romano, che aveva ereditato un mese fa la fascia da capitano da Luca La Rosa, passato nel frattempo al Budoni (Eccellenza), si starebbe accasando al Trastevere, avversaria dell’Olbia nel Girone G.

In uscita ci sarebbero anche il portiere Matteo Antignani, ingaggiato il 3 gennaio, e, secondo i rumors, pure Andrew Marie-Sainte: espulso domenica dalla panchina, in occasione del match col Guidonia Montecelio, perso 1-0, «per avere rivolto espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara» ed «espressioni blasfeme», il difensore francese è stato squalificato per 5 giornate. Nelle ultime due partite l’esperto centrale ha fatto panchina, e l’ingaggio dell’omologo di ruolo Fabrizio Buschiazzo, arrivato una settimana fa, potrebbe avergli spalancato la porta in uscita.

© Riproduzione riservata