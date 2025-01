Ora è ufficiale: Roberto Biancu torna a indossare la maglia dell’Olbia. Lo annuncia il club con una nota che ripercorre i trascorsi in maglia bianca del centrocampista sassarese, classe 2000, a Olbia fino allo scorso giugno.

Il giocatore era svincolato: l’ultima gara ufficiale disputata da Biancu risale, infatti, al 28 aprile del 2024, proprio con la maglia dell’Olbia.

“Olbia Calcio 1905 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Roberto Biancu, centrocampista classe 2000”, recita la nota di questo pomeriggio. “Cresce calcisticamente nel Cagliari dove, dopo la trafila nel settore giovanile, arriva anche a esordire in prima squadra. Nella stagione 2017/2018”, si legge ancora nel comunicato, “arriva a Olbia per la prima volta, in prestito. Prestito che verrà poi rinnovato per altre 4 stagioni. Nella stagione 22/23 arriva definitivamente a Olbia. Per lui 218 presenze in maglia bianca, nelle quali ha siglato 16 gol e servito 17 assist. Bentornato a Olbia Roberto!”.

