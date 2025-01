Ufficiale anche Daniele Ragatzu. Dopo il ritorno in maglia bianca di Roberto Biancu, reso noto di pomeriggio, l’Olbia annuncia di aver trovato l’accordo col fantasista quartese, che ha firmato in serata col club gallurese.

“Olbia Calcio 1905 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Daniele Ragatzu, attaccante classe 1991”, si legge nel comunicato. Segue una breve biografia calcistica dell’attaccante, tra i più prolifici della storia dell’Olbia Calcio, per la quale ha giocato fino all’aprile dell’anno scorso.

“La carriera di Ragatzu inizia a Cagliari, dalle giovanili fino alla prima squadra. Nella stagione 2012/13 passa all’Hellas Verona, con due esperienze in prestito alla Pro Vercelli e alla Virtus Lanciano. Dopo un’altra stagione alla Pro Vercelli (14/15) e una al Rimini (15/16) – ricorda la nota – arriva per la prima volta a Olbia nella stagione 16/17. Da lì 8 stagioni in maglia bianca, con 248 presenze e quasi 100 reti siglate, con una stagione, la 19/20, passata a Cagliari. Dopo una prima parte di stagione al Pontedera, torna in quella che è la sua vera e propria casa calcistica. Bentornato a Olbia Daniele!”.

