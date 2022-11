Il Villasimius si è ripreso la vetta dopo sei giornate nel campionato di Promozione, girone A. La squadra di Antonio Prastaro, domenica scorsa, ha vinto ampiamente contro l’Atletico Cagliari conquistando tre punti che hanno permesso di staccare i cugini del Castiadas, sconfitti a Carloforte dalla Verde Isola.

E’ bastato un tempo a Porcu e compagni per archiviare la pratica. "Contro l’Atletico siamo stati bravi”, dice il difensore del Villasimius, Pierluigi Porcu. “Abbiamo affrontato l’incontro col piglio giusto realizzando quattro reti nel primo tempo e creando almeno altre quattro, cinque situazione per segnare. Venivamo da due partite sottotono con Andromeda e Gonnosfanadiga”.

La classifica però è cortissima. Le prime otto squadre sono racchiuse in un fazzoletto di sei punti. Alle spalle del Villasimius c’è subito il Guspini di Nicola Manunza. I biancorossi, considerati tra i favoriti, stanno trovando la quadra. La matricola Verde Isola, che vanta ugualmente un organico importante, è terza sempre a distanza di un punto. Il Castiadas è scivolato in quarta posizione, agganciato dal Villamassargia.

"La classifica lascia il tempo che trova in questa fase”, prosegue Porcu. “Sei giornate sono davvero poche per poter fare un bilancio. Adesso è troppo presto. Ci sono tante squadre ben attrezzate. Oltre le attuali che occupano le prime posizione aggiungerei il Cus Cagliari. Ma non c’è da escludere nessuno. Tutte daranno battaglia”.

Domenica prossima i sarrabesi affronteranno il La Palma Monteurpinu. “Una squadra giovane che si è rinforzata con gli innesti di Piras e Tronu, giocatori con esperienza anche in Eccellenza. Partita da prendere sicuramente con le molle altrimenti si rischiano brutte figure”.

La rosa del Villasimius è stata stravolta rispetto alla scorsa stagione. Tanti stranieri. “Non avendo disputato la Coppa, le prime gare di campionato sono servite per il rodaggio. Sono tutti ragazzi in gamba e di valore, che si devono adattare a questo torneo”.

