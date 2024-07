Trasferta fortunata per la Sardegna all’Arezzo Equestrian Centre, dove l’Isola conquista diverse medaglie alle Ponyadi Kep Italia: il bottino totale è di 3 ori e 4 bronzi, più un altro paio di medaglie sfuggite d'un soffio.

Nel polo, le squadre guidate dalla referente Piera Monti hanno occupato il gradino più alto e quello più basso del podio, con Sardegna 1 (in squadra Maria Riu, Flavio Masia e Grazia Musella) a segno in finale sulla Lombardia col punteggio netto di 8-2. Nella finalina per il terzo posto Sardegna 2 (Gaia Chironi, Giulia Langella e Donatella Luiso) batte invece 6-4 Emilia Romagna 1.

Nel salto ostacoli Natalia Monni in sella a Raven conquista la medaglia di bronzo nella categoria debuttanti ma soprattutto il trofeo “Nelly Mancinelli” sugli ostacoli di 80cm per il miglior stile: per l'amazzone sarda 105 punti al pari di Nicole Vittoria Protti del Lazio ma con ben 6 secondi in meno. Da segnalare il quarto posto di Gabriele Pau su Coraline.

Gaia Chironi, bronzo nel polo, ottiene poi un buon quinto posto nella classifica generale Avviamento in sella a Nerone, mentre Filippo Fazzi con Quetta è quarto nella categoria Pulcini e settimo nella Coppa delle Regioni, risultati che confermano il buon riscontro degli atleti seguiti dal tecnico Annibale Granese.

Sardegna di bronzo nella categoria B dell’endurance sulla distanza di 6 km con Francesca Senette su Raggio di Sole, Angelo Corria su Tesoro del Golfo, Nicola Mereu su Steddau Ses Tue e Anna Solinas su Prestigiosa, bronzo che sfiora soltanto nella categoria Élite sui 9 km con la formazione composta da Beatrice Frassetto con Tesoro del Golfo, Giada Simula con Ringegnoso, Maria Salari con Steddau Ses Tue e Matilda Deligios con Prestigiosa.

Infine, nel settore ludico, oro della Sardegna nella Gimkana 2 “B1” a squadre grazie a Francesco Ninniri su Pegaso, Riccardo Carta su Ciro, Emma Madeddu su Rocket Power, Martina Pischedda su Levante ed Eva Gambula su Cecilia. Lo stesso quintetto della selezione seguita dalla referente Maria Deiana conquista anche la medaglia di bronzo nei Pony Games “B1”.

Da segnalare inoltre il quarto posto della Sardegna ai Pony Games “B2” col quintetto composto da Sophia Pilia, Andrea Luigi Bianchi, Nicola Garau, Giulia Piga e Natalia Lai.

