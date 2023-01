Era in programma per sabato scorso la partita di Prima categoria girone E, valida per la seconda giornata del girone di ritorno, tra Pgs Ploaghe 1994 e Monte Alma Nulvi. Al Cabigiosu è tutto pronto per la partita ma l'arbitro, il signor Henrique Masu Ruela di Olbia, dopo un sopralluogo, decide di non farla disputare a causa del manto innevato e prende la decisione di rinviarla.

Ma la società del Ploaghe non ci sta e affida a una nota la sua protesta: «Il vecchio campo Cabigiosu si presentava con un raro manto innevato. Ma la situazione, aggiornata ora per ora dai dirigenti locali pronti al derby non destava quasi mai preoccupazione. All'arrivo delle squadre - prosegue ancora la società molti infatti erano i giocatori contenti di provare la sensazione di avere la neve di fianco. Un rapido controllo dell'arbitro però gelava tutti, compresi quei dirigenti che con forza e furia tracciavano e custodivano gelosamente il vecchio e sabbioso Cabigiosu».

E ancora: «Se un primo rapido problema, le linee poco visibili, è stato risolto alla velocità della luce, sulle pozzanghere ) non ci si poteva far nulla se chi doveva prendere decisioni aveva già deciso - aggiunge ancora il Ploaghe -. Con rammarico e con uno schiaffo ad un campo e ad un impegno dirigenziale e dei 22 giocatori in campo che avrebbe meritato ben altro».

Sulla vicenda prendono posizione anche gli ospiti, per bocca del presidente Salvatore Cubaiu: «Si poteva giocare, anche se il campo poteva essere sistemato un pochino meglio. C'era ancora qualche pozzanghera che poteva essere drenata. Noi comunque rimaniamo alle decisioni che ha preso l'arbitro, non ci interessano le polemiche. Ci è dispiaciuto non aver giocato".

La partita dovrebbe essere disputata la prossima settimana.

