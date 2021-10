Brillano, i timonieri dello Yacht Club Olbia, all’Europa Cup di Laser che ha raccolto a Napoli centinaia di specialisti da dieci nazioni. Nelle prime due giornate, il golfo partenopeo ha offerto vento medio forte, che invece ha raggiunto i 30 nodi domenica, ultima giornata. Una condizione che non ha spaventato i giovani olbiesi, pienamente a loro agio. Nella categoria Ilca 4, corrispondente al Laser 4.7 e affollatissima con oltre 150 partecipanti, hanno occupato l’intero podio. In cima, dopo quattro regate e con 5 punti, Salvatore Falchi. Per lui, anche il primato tra gli Under 16. Secondo, a pari merito (ma svantaggiato dal minor numero di primi posti parziali), Nicolò Cassitta, mentre Antonio Barabino ha calcato il terzo gradino, distante un solo punto dai compagni di squadra. Nella stessa flotta, si sono difesi anche Carlo Calaresu (7°), Leonardo Locci (13°) e Edoardo Del Rio (15°), sempre dello Yacht Club Olbia.

I singolisti sardi erano presenti anche nella categoria superiore, ILCA 6 (Radial). Il miglior piazzamento è quello di Enrico Tanferna (Yacht Club Olbia, 3°), mentre Alberto Nieddu (Yacht Club Cagliar) si è piazzato 10°.

A coronare la trasferta, il secondo posto di Andrea Crisi (YC Cannigione) nella divisione ILCA 7 (Standard). Bene anche Tito Morbiducci (YC Cannigione, 7°) e Gabriele De Marco (YC Cagliari, 15°).

