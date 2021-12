Vigilia e Natale in famiglia, ma oggi sono ripresi gli allenamenti. La squadra rossoblù non si ferma, perché deve recuperare le due partite saltate a causa di alcune positività al Covid riscontrate nelle formazioni avversarie della Vis Artena e Afragolese.

Mercoledì 29. La Torres sarà di scena al “Vanni Sanna” per ospitare la Vis Artena, che dopo un mese di gare rinviate ha ripreso a giocare e battuto il Gladiator 2-0. Vietato guardare la classifica, perché con ben 5 incontri da recuperare la Vis Artena può puntare al terzo o quarto posto.

Il 5 gennaio. Primo mercoledì del 2022, la formazione allenata da Greco sarà poi impegnata nella trasferta di Afragola contro l'attuale terza forza del girone, mentre domenica 9 chiuderà il girone d'andata col derby esterno contro l'Atletico Uri.

Tre partite per niente semplici che però i rossoblù vogliono sfruttare per avvicinarsi ulteriormente alla capolista. Vincere i due recuperi contro Vis Artena e Afragolese significherebbe distanziare le concorrenti al secondo posto e portarsi a -3 dal Giugliano, che, dopo il filotto di 9 vittorie in 9 partite iniziale, ha inevitabilmente lasciato qualche punto per strada.

