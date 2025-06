Sarà la Vianese, squadra dell'Emilia Romagna, a contendere al Monastir il passaggio in Serie D ai play off. La Vianese nella prima dei playoff ha eliminato i marchigiani del K Sport Montecchio Gallo (vincendo per 1-0 e 2-1).

Il Monastir ha eliminato i laziali della Maccarese (vincendo per 1-0 3-1). Monastir e Vianese si affronteranno in doppia gara l'otto e il 15 giugno. Chi vince passerà in Serie D.

Chi perde potrà sperare in un ripescaggio. Da decidere chi giocherà la prima gara in casa: si ricorrerà al sorteggio in quanto nel primo playoff, sia il Monastir che la Vianese hanno giocato fuori casa la prima partita.

