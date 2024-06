Appello della società Ossese per lo spareggio di domani in casa contro il Terni dopo il pari di domenica in Umbria nei playoff verso la Serie D.

«Ci siamo, è già iniziato il conto alla rovescia per tutta la comunità ossese: domenica 2 giugno, verrà disputata la gara di ritorno della semifinale play-off nazionale di Eccellenza, fra l’Ossese e il Terni F.C.

Lo 0-0 maturato fuori casa dai bianconeri, annuncia che la gara, da disputarsi al Walter Frau, sarà- si legge nell'appello ai tifosi- quella decisiva per la squadra vincente, la quale potrà di conseguenza approdare alla finale nazionale.

Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra squadra e il buon nome del nostro paese, di aiutarci con la loro presenza ed il loro sostegno, spingendo i ragazzi che scenderanno in campo, con un tifo composto ma energico, che dovrà essere il dodicesimo uomo in campo!».

Nell'appello ai tifosi si dice pure che «m𝐚𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐛𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐬𝐢 𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐢𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐨, vicini ad una meta sognata chissà quante volte, per poi mestamente rimetterla nel cassetto, una volta risvegliati.

Stavolta non è così: é tangibile, si può quasi toccare con le mani, si trova lì davanti agli occhi, bisogna soltanto accarezzarla e farla propria, unendoci in un’unica entità, fra campo e spalti, fra cuori e persone. Dovrà crearsi un connubio fra adulti, giovani e piccoli, di qualunque sesso, e spingere la squadra là dove mai è arrivata e della quale pudicamente non si pronunciava il nome: la serie D! Gli avversari si sono mostrati un’ottima squadra, si è visto domenica scorsa: anche loro ben carichi,

forti come gruppo e anche atleticamente»..

