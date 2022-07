Dopo sei stagioni Francesco Pisano saluta l’Olbia. Il difensore ex Cagliari, classe 1986, non rinnoverà col club del presidente Alessandro Marino in vista del prossimo campionato di Serie C.

Nessun comunicato ufficiale da parte della società, ma la notizia era nell’aria, anticipata anche dalle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dal numero uno dei bianchi (“Potrebbe voler non giocare più”).

Dopo l’appuntamento di oggi tra i due il tweet postato stasera da Marino vale però l’ufficialità. “Un Capitano non smette mai di essere un Capitano. Grazie di tutto, Checco, per tutto quello che ci hai dato in questi anni. In bocca al lupo per tutto e…a presto”, è il saluto che il massimo dirigente affida ai social, corredato dalla foto di Pisano con la maglia dell’Olbia.

© Riproduzione riservata