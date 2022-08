Il Pisa conquista all'Ippodromo il suo secondo scudetto consecutivo. I toscani si confermano campioni nella Serie A di beach soccer, superando 2-3 Viareggio nella finalissima del Poetto. Un derby molto sentito, che fino all'ultimo ha visto le due squadre giocarsela per vincere il titolo. I nerazzurri scappano negli ultimi due minuti del primo tempo, con le reti in rapida successione di Ortolani e un rigore di Jordan. Nel secondo accorcia Bertacca (4'), poi all'11' fa un gran gol Bruno Xavier (quest'ultimo premiato come miglior giocatore dell'intera stagione, cominciata a giugno e che ha avuto sette tappe complessive in giro per l'Italia). A due minuti dalla fine Genovali porta il risultato sul 2-3 rendendo infuocato il finale, dopo che peraltro Jordan aveva battuto a lato un rigore, ma Viareggio negli ultimi tentativi non riesce a portare il match al supplementare. A premiare il Pisa campione il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e il coordinatore del dipartimento beach soccer della LND, Roberto Desini.

Le altre finali. La domenica di gare, terza e ultima giornata dell'atto conclusivo nella Beach Arena del Poetto con 18 partite sulle 156 totali, prima di quella per lo scudetto (iniziata alle 18) ha visto anche le finali per definire le altre posizioni. In quella per il podio il Napoli ha superato Terracina 5-6 piazzandosi terzo, Catania quinto (4-5 sulla Sambenedettese, con Gabriele Gori capocannoniere per la sesta volta con 18 gol) e Milano al settimo posto (4-6 a Nettuno). Torna nella Poule Scudetto, quella del 2023, dopo appena un anno di assenza l'Icierre Lamezia, che nell'ultima partita dei playoff della Poule Promozione (dopo la vittoria del Cagliari sulla Sicilia per 4-8) ha battuto 3-4 Chiavari effettuando il sorpasso all'ultimo in testa alla classifica. Il beach soccer sarà di nuovo di scena al Poetto a settembre, con gli Europei e il Mondiale per club.

© Riproduzione riservata