L'ultima partita delle finali del Poetto vede una bella vittoria per il Cagliari Beach Soccer, che supera 4-8 Sicilia e trova i suoi primi tre punti nei playoff della Poule Promozione, dove giocherà anche l'anno prossimo. Per i rossoblù di Wilson Santos Araujo chiusura al meglio di un'annata decisamente positiva, con il secondo posto nella regular season e nel campionato Under 20 oltre al settimo in Coppa Italia.

Dilagante. Primo tempo senza gol, coi portieri Mainas e Palazzolo protagonisti. Al 3' del secondo la sblocca Medina, col suo centro numero ventitré in stagione (quindici nella regular season, cinque in Coppa Italia e tre nei playoff), un minuto dopo raddoppia l'altro paraguayano Amado Rolón su punizione. Sicilia prende una traversa con Gustavinho e accorcia al 7' con una gran punizione di Pedrinho, ma sulla ripresa del gioco palla a destra per il diagonale di Sabatino e tris del Cagliari. Ancora su punizione in gol Sicilia, all'8' con Federici, poco dopo sempre da piazzato Palazzolo scheggia il palo. Un errore difensivo all'11' permette a Ruggiu di toccare a porta vuota per il poker con cui si conclude il secondo tempo. Nell'ultimo il Cagliari dilaga: dopo 17'' apre Lorenzo Etzi in rovesciata, al 7' di testa segna Distefano e Ruggiu replica dal calcio d'inizio con un tiro da lontano che gli vale la doppietta (l'unica dei rossoblù). C'è poi il tempo per un rigore procurato e trasformato all'incrocio da Gianluca Podda (9') e una punizione di Mirko Melis che rimbalza ed entra (a 11'' dalla fine), alla quale segue il destro da centrocampo di Distefano che fissa il 2-4.

Gran soddisfazione. "Il nostro obiettivo era arrivare a giocare davanti al nostro pubblico", segnala il portiere del Cagliari Beach Soccer Andrea Mainas. "Volevamo omaggiarlo accedendo alla Poule Scudetto ma siamo felici così. Nel complesso in questa stagione abbiamo fatto tanto sia noi sia l'Under 20, che è arrivata seconda in Italia sopra ogni aspettativa. Complimenti a tutti".

Ultimo atto. Dalle 13.30 spazio alle finali della Poule Scudetto. Quella che assegna il titolo di Campione d'Italia, il derby Viareggio-Pisa, è alle 18. Alla Beach Arena (via Isola di San Pietro) ingresso gratuito.

