Domenica ha anche segnato. Tommaso Piro, figlio d’arte, 15 anni, sta dimostrando il suo valore con la maglia del La Palma in Promozione. Nelle ultime due gare è stato schierato nei primi undici dal padre, il tecnico Igor Piro, dopo svariate convocazioni e ingressi a gara in corso. E domenica scorsa nel derby contro l’Atletico Cagliari ha realizzato una rete, quella del momentaneo 0-2.

E’ stato protagonista anche nella giornata precedente con un salvataggio sulla linea. “E’ dotato di una buona tecnica, grande visione di gioco e senso tattico – dice Igor Piro -. Non si risparmia e mostra grandissima generosità in fase di interdizione. Inoltre, è un ottimo studente, molto umile ma sicuro dei propri mezzi che mette in mostra durante allenamenti e gare”.



