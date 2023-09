Tanto lavoro per il Giudice Sportivo, che in vista del nuovo weekend di calcio sardo ha dovuto squalificare numerosi tesserati (calciatori ma non solo) in molti casi per diverse giornate. Fra le motivazioni, quella più frequente è relativa a insulti alla terna arbitrale.

Eccellenza. Prende quattro giornate l’allenatore della Tharros Antonio Lai, espulso a fine partita (persa 2-1 a Tempio) per offese e applausi ironici verso l’arbitro. Stessa sanzione per l’attaccante del Sant’Elena Roberto Piroddi, che ha ricevuto il cartellino rosso dalla panchina per insulti a un assistente a seguito del discusso secondo gol del Li Punti domenica scorsa a Mulinu Becciu. Da queste due partite altri provvedimenti: la Tharros riceve 100 euro di multa per insulti e minacce dei suoi tifosi all'indirizzo dell’arbitro, il dirigente del Sant’Elena Pasquale Meloni (inserito in distinta come medico sociale) è inibito fino al 28 novembre per frasi irriguardose alla terna. Salteranno il turno del weekend Claudio Bonomi (allenatore del Barisardo), Luigi Pinna (Sant'Elena) e Giovanni Secchi (Taloro Gavoi), per loro una giornata.

Promozione. Stangata per la Lanteri Sassari: cinque giornate a Fabio Nuvoli, per minacce al portiere del Porto Torres e insulti all’arbitro dalla panchina, tre a Francesco Zichi per aver dato un pugno a un avversario durante il gioco. Fuori per quattro partite l’allenatore del Tortolì Daniele Salerno, espulso col Gonnosfanadiga per frasi gravemente ingiuriose verso l’arbitro. Salteranno il big match di domani (ore 16 all'Annunziata) contro il Monastir gli attaccanti del Castiadas Filippo Littarru (due giornate) e Carlos Mboup (una), espulsi sabato scorso a Selargius. Due turni a testa per Rubens Zanon del Luogosanto e Roberto Manca dello Stintino, uno per altri dodici calciatori e per l'allenatore del Gonnosfanadiga Matteo Congia.

Prima Categoria. Nel Girone C non omologata Fanum Orosei-Thiesi, finita 6-2 sul campo, per necessità di accertamenti a seguito degli atti ufficiali (possibile ci sia una posizione irregolare di un tesserato). Come squalifiche, le principali sono cinque giornate a Mauro Puggioni (Ploaghe) e quattro a Daniele Salaris (Cortoghiana) entrambi espulsi per insulti agli arbitri.

