Pioggia di medaglie per la Sardegna ai Campionati Italiani Giovanili di beach tennis a Ostia.

Il Beach Tennis Pula porta a casa due medaglie d'oro e tre d'argento. Oro Under 16 per Alessia Picci nel singolare femminile (bissando così il tricolore indoor centrato qualche mese fa) e nel doppio (con la viareggina Elena Francesconi). La Picci conquista anche un argento in doppio misto. Nell'Under 14, doppio argento per Martina Picci nel singolare femminile e nel doppio misto (con il cesenate Alex Agirelli).

Si arricchisce la bacheca dall'Eolo Beach Tennis Oristano, che ha monopolizzato la finale del Doppio femminile Under 14: l'oro è andato ad Angelica Villeco ed Elena Pinna, l'argento a Chiara Pinna Spada e Alessia Cucco. Argento di Anna Olla nel singolare femminile Under 18, mentre, nel singolare femminile Under 14, sul terzo gradino del podio sono salite Ilaria Cuozzo e Chiara Pinna Spada.

Due medaglie (un oro e un argento) sono arrivate dalla Beach Tribu Cagliari: argento di Alice Loi nel singolare femminile Under 16 e oro in doppio misto (con l'abruzzese Emiliano Zapparata).

Doppio argento per la Beach Time Toro's School di Cagliari, con Manuel Fois protagonista nel singolare maschile e nel doppio misto Under 16.

