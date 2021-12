Resta al vertice della classe Techno 293, Federico Pilloni, unico velista sardo presente al campionato mondiale giovanile Isaf, in corso a Mussanah in Oman. In testa sin dalla prima giornata, ieri ha messo a segno altri due primi e un secondo posto, eliminato con lo scarto. Un ruolino di marcia che gli consente di contenere il sempre arrembante Boris Shaw, con cui ha ingaggiato un duello all’ultima regata già in occasione del Mondiale di classe a Torbole. Ora il britannico è in seconda posizione, con quattro punti di distacco. Più turbolenta la battaglia alle loro spalle, dove si è insediato il turco Ozan Turker, ma lontano tredici punti dal cagliaritano.

Anche oggi, la flotta di windsurf ha dovuto soffrire, per condizioni meteo difficili. “E’ stata una giornata più intensa e stancante, rispetto alla prima”, il commento di Pilloni a fine giornata, “il vento era davvero debole e siamo rientrati a terra con il buio, per poter completare tre prove. Ma sono contento dei risultati e della bella battaglia con l’inglese Shaw. Ora”, anticipa il giovane asso del Windsurfing Club Cagliari, “dovrò cambiare tattica di regata per consolidare il primato”.

