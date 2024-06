Una salvezza strappata nei due spareggi contro il Senorbì in un fine stagione sembrato un’altra epoca rispetto a fine 2023 quando la classifica era di assoluta serenità. Si è preso un grande spavento, ma ha poi tirato un sospiro di sollievo il Perdaxius che quest’anno ha ottenuto la salvezza nel girone B del campionato di Prima categoria e questa sera dalle 17 allo stadio festeggerà il risultato.

Eppure, da matricola, gli esordi sono stati entusiasmanti perché a metà stagione il club sembra essersi posto in una posizione di tranquillità. Poi un inverno disastroso ha fatto precipitare la squadra (che festeggia fra pochi giorni i dieci anni) presieduta da Pietrangelo Loru e guidata dall’allenatore-giocatore Fabio Tinti (doppietta per lui anche domenica scorsa nella gara di ritorno degli spareggi).

«Un rischio tremendo – ammette Loru – che per quanto possibile la prossima stagione non vorremmo più correre: abbiamo imparato la lezione e cercheremo di trascorrere l’estate dedicandoci alla programmazione». Ma il regalo più grande è atteso dal Comune di Perdaxius: già approvato il progetto per il manto sintetico dell’impianto sportivo. A inizio stagione il Perdaxius ha dovuto disputare diverse gare casalinghe grazie all’ospitalità del Comune di Villaperuccio che ha concesso lo stadio anche alle giovanili del Carbonia.

