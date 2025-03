In attesa della possibilità di utilizzare ufficialmente il nuovo impianto sportivo in manto sintetico che potrebbe avvenire verso fine marzo, il Perdaxius sembrava voler allungare le mani anche sul campionato di Prima categoria ma non ha fatto i conti con due acciacchi stagionali: le continue partite finite in pareggio e l'infortunio di alcuni suoi giocatori determinanti. Il club sulcitano infatti ha condotto sinora due terzi di stagione nei piani alti del girone B della Prima categoria mostrandosi una autentica rilevazione per cinismo e concretezza; ma da circa un mese le cose non vanno più bene: la squadra è scivolata in una serie di pareggi anche contro squadre pericolanti della zona bassa e inoltre fa i conti con infortuni che stanno tenendo lontano lontano dal campo pezzi da 90 della formazione allenata da Fabio Tinti cioè Pessiu Congiu e Miali.

Il loro recupero anche in vista della imminente gara di domenica contro il Segariu non è scontato. L'obiettivo è riaverli per la gara del 30 marzo in cui è possibile, ma non ancora ufficiale, che venga utilizzato il nuovo impianto comunale. Ciò consentirebbe al Perdaxius di non disputare più le gare casalinghe ospite dell'impianto sportivo del Comune di Narcao.

© Riproduzione riservata