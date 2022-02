Raimond avanti tutta alla Final8 di Salsomaggiore Terme. Dopo il 28-24 inferto al Bozen nei quarti, i rossoblù hanno battuto il Merano 27-31 e oggi, alle 20.30, giocheranno la finalissima della Coppa Italia maschile di pallamano contro il Conversano, che in serata ha superato il Fasano 18-28.

Gli uomini di coach Passino hanno recuperato lo svantaggio di due reti accumulato nel primo tempo (14-16) e costruito un discreto vantaggio che hanno mantenuto fino allo scadere. Tabanguet Mvp e top scorer dell’incontro grazie ai 12 gol realizzati.

“Risultato storico perché Sassari non ha mai giocato una finale e questo mi rende molto orgoglioso”, ha commentato il ds Andrea Giordo. “Abbiamo migliorato il risultato della scorsa stagione, quando eravamo stati giustamente eliminati in semifinale, e stavolta ho visto una squadra con grandissimo carattere, che ha saputo reagire. I ragazzi hanno continuato ad aiutarsi anche nei momenti difficili, senza segni di nervosismo: hanno dimostrato di essere squadra e questa per me è la vittoria più grande perché, rispetto all’anno scorso, vedo gente che vuole raggiungere un obiettivo comune e che sta bene insieme. Stasera ci riposiamo perché domani sarà una battaglia, ma vogliamo portare la Coppa a casa a tutti i costi”.

Coppa Italia femminile. Non ci sono squadre sarde in lotta per la Coppa, ma si registra la presenza di diverse giocatrici isolane. Nell’Erice, eliminato ieri ai quarti dal Brixen, che si è imposto 41-29, militano le nuoresi Silvia Basolu (autrice di 3 reti), Benedetta Firinu e Domenica Satta. Si è interrotto in semifinale il cammino della Pontinia di Luisella Podda, vice capitana che ieri nei quarti aveva rifilato sei reti alla Casalgrande, battuta 36-26. Oggi, però, la squadra laziale è stata sconfitta 28-25 dal Brixen.

Gli altri campionati. In A2 maschile rinviata la trasferta della Verdeazzurro Sassari a Pescara a causa delle positività riscontrate nella squadra abruzzese, in A2 femminile slitta Selargius-Ferrarin, che si giocherà il 27 febbraio, e Dossobuono-Leno. Al PalaSantoru, invece, la Leonessa Brescia si è imposta sulla Lions Sassari per 22-27 dopo aver chiuso la prima frazione avanti 10-13. Oggi alle 13.30 di domani, a Nuoro, si disputerà infine l’incontro tra Città del Redentore e Cassano Magnago.

