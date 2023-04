Terzo posto un anno fa, col record di punti in Eccellenza nella sua storia, e posizione confermata anche in questo campionato alla pari col Ghilarza. La Ferrini, grazie a una seconda parte di stagione di spicco, ha chiuso per la seconda stagione di fila fra le big del torneo.

Un risultato tutt'altro che scontato, visto che i cagliaritani dopo quindici giornate avevano solo 16 punti e che hanno poi finito a quota 57 con uno splendido rilancio.

«Un ruolino di marcia impressionante, dalle ultime tre partite del girone d'andata in poi siamo stati alla pari coi primi posti: abbiamo fatto un qualcosa di strepitoso», rimarca l'allenatore Sebastiano Pinna. «L'inizio di stagione era come me l'aspettavo, complicato. Venivamo da un'annata importante come la scorsa, riconfermando la stessa squadra. Abbiamo avuto tante defezioni e commesso tanti errori, probabilmente non ci siamo riallineati subito. Abbiamo poi ritrovato gli effettivi, come i vari Boi e Podda, con due acquisti come Manis e Figos che ringrazio perché ci hanno dato una grande mano: da lì abbiamo riavuto la nostra dimensione e chiuso al terzo posto».

La conferma. Nel girone di ritorno la Ferrini ha totalizzato 35 punti, contro i 22 dell'andata: nel parziale meglio solo Latte Dolce a 44 e Budoni a 45, ossia prima e seconda in classifica. Bonu e compagni non hanno mai perso di vista l'obiettivo reale della società, né quando le cose non andavano per il verso giusto né nella seconda metà di vertice.

«In un campionato sempre più difficile come l'Eccellenza la prima cosa è salvarsi, solo dopo si può segnare», sottolinea Pinna. «Se l'anno scorso abbiamo fatto un'impresa in questo lo è stata altrettanto, in un campionato molto più livellato verso l'alto. È un riconoscimento per i ragazzi e la società». Con un rammarico: «L'annullamento dei playoff per eccesso di distacco. Si è tolta la parte bella del calcio, le ultime sei-sette giornate avrebbero tenuto aperto il campionato con un interesse maggiore anche di pubblico. Mi auguro che venga rivisto». Pinna è alla Ferrini da dicembre 2018 e ha sempre ottenuto grandi risultati, per la prossima stagione l'idea iniziale c'è già: «Adesso ho staccato, ma un pensiero comune ce l'abbiamo. Vedremo di incontrarci per definire il prosieguo, sicuramente mi farebbe piacere rimanere e attualizzare la squadra al prossimo campionato. Che sarà ancora più difficile».

© Riproduzione riservata