Sarà un'attesa lunga e snervante quella della società sassarese che ha presentato domanda di ripescaggio. E' cambiato il criterio: priorità a chi è retrocesso dalla Lega Pro rispetto alle squadre vincitrici della finale playoff di Serie D.

Se anche per la serie D si fosse valutato come per la Lega Pro la media spettatori degli ultimi anni e la tradizione sportiva, la Torres sarebbe già sicura del ripescaggio. Invece vale soltanto la media punti del campionato e neppure quella della Coppa Italia. Regola demenziale vista la disparità di forze nei vari gironi.

L'anno scorso non si iscrissero quattro club alla Lega Pro e quindi i ripescaggi furono quattro. Il 22 giugno si saprà il numero delle iscritte alla serie C, ma le ammesse saranno ufficializzate soltanto l'8 luglio dal Consiglio Federale che terrà conto delle verifiche della Covisoc.

Per quanto riguarda la Lega Pro, tra le formazioni che si sono salvate hanno difficoltà a iscriversi Monterosi Tuscia, Teramo, Pro Patria, Messina e Imolese. Tra le squardre retrocesse la metà è stata già ripescata (Giana Erminio, Legnago, Pistoiese e Paganese) mentre tra le altre solo Grosseto e Seregno sono determinate a sfruttare il ripescaggio.

Tra le formazioni di Serie D che precedono il club sassarese nella graduatoria di ripescaggio, il Lentigione non farà domanda, la Cavese è stata già recuperata qualche anno fa mentre Poggibonsi e Unione Clodiense sono restie a versare i 300 mila euro a fondo perduto. In definitiva, se ci saranno almeno quattro ripescaggi la Torres dovrebbe essere dentro, ma la risposta arriverà non prima dell'8 luglio.

