Prestazione di grande carattere per Yuri Raimo, giovane atleta del Gruppo Pattinatori Sinnai, che ha chiuso la sua stagione con un prestigioso secondo posto nella gara dei 300 metri - Categoria Ragazzo - ai Campionati Italiani di pattinaggio disputati a Cantù.

La competizione è stata fortemente condizionata dal maltempo, con pioggia battente già dai quarti di finale, che ha reso ancora più complicate le scelte tecniche, in particolare quella delle ruote da utilizzare, in un clima da “pit stop” automobilistico per tutti gli atleti e i rispettivi staff.

Nonostante le difficoltà, Raimo ha saputo imporsi con autorità: ha vinto tutte le batterie, mantenendo sempre la prima posizione. In finale, ha affrontato per la prima volta la gara con ruote da bagnato, centrando uno splendido secondo posto in condizioni tutt’altro che favorevoli.

Nella gara dei 80 metri, specialità in cui puntava al gradino più alto del podio, ha fatto registrare il miglior tempo in assoluto con 9”50, ma è stato purtroppo squalificato per falsa partenza. Una decisione controversa, contestata anche dal suo team e portata all’attenzione del giudice degli arbitri, senza tuttavia ottenere un esito favorevole.

Un finale di stagione amaro ma anche ricco di soddisfazioni e di spunti positivi per il futuro, che confermano il talento e la determinazione di Yuri Raimo, ormai tra i nomi da tenere d’occhio nel panorama nazionale del pattinaggio.

