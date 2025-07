Si giocano domani in piazza Sant'Isidoro, a Sinnai, le finali del Torneo cittadino estivo di Pallavolo giunto alla ventottesima edizione. Si inizia alle 20.30.

L’evento, da sempre molto sentito dalla comunità locale, è stato riproposto dopo otto anni: rappresenta un punto di riferimento estivo per gli appassionati di sport e non solo. In campo uomini e donne.

«Siamo orgogliosi di aver restituito alla cittadinanza un evento che unisce sport e amicizia», ha detto Alessio Serra, assessore comunale allo Sport. «L’organizzazione è stata curata dalle associazioni sportive "Sinnai sport" e Mano fuori" che hanno saputo garantire uno spettacolo all’altezza della tradizione».

