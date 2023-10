12 nazioni rappresentate, 48 partecipanti, 790km da percorrere sulla due ruote con un dislivello di 14mila metri.

Dal 12 ottobre Alghero torna ad essere la capitale dell’ultracycling europeo ospitando la seconda edizione di UltraBiking Sardinia - UBS790, manifestazione internazionale di ultracycling. Dopo il successo organizzativo della prima edizione, quest’anno le nazioni rappresentate sono: Italia, Francia, Germania, Svizzera, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Spagna, Regno Unito, Israele, Paesi Bassi.

«Si pedala in paradiso, passando dalle strade costiere a strapiombo sul mare fino ai selvaggi territori del Gennargentu. La prima parte è veramente impegnativa poiché, in 275 km, si affrontano ben 5600m di dislivello. Colpisce la sensazione di isolamento: in molti segmenti si pedala anche per 50 km in completa solitudine in territori disabitati. Non si può sottovalutare la pianificazione nel rifornirsi di acqua e di cibo e la gestione della solitudine», spiega Giampy Gaspari, atleta di ultracycling, ideatore ed organizzatore della manifestazione.

L’ultracycling, ossia ciclismo sulle lunghissime distanze, in realtà ha poco da spartire con il ciclismo tradizionale. Si corre in solitaria con il divieto di stare in scia agli altri partecipanti come in una lunghissima prova a cronometro di quasi 800km seguendo sul proprio navigatore Gps un percorso fornito dall’organizzazione, percorrendo strade aperte al traffico di giorno come di notte. Dal momento del via il cronometro non si ferma fino all’arrivo rendendo la prova no stop ed obbligando gli atleti a pianificare in modo autonomo le proprie soste e i propri riposi: alcuni decidono di programmare brevi break durante la notte per dormire qualche decina di minuti altri invece pedalano ininterrottamente per oltre 40 ore.

Ad animare questo mondo non sono professionisti ma semplici appassionati, atleti, avventurieri e sognatori che preparano le proprie partecipazioni dedicando lunghe ore di allenamento misurandosi con la fatica e le difficoltà. La ricompensa per tutti questi sacrifici (non sono previsti premi in denaro) è quella di riuscire a terminare la prova entro il tempo limite e conquistarsi la medaglia di finisher.

Presenti al via i migliori specialisti italiani come il pluri campione italiano Daniele Rellini capace di percorrere oltre 50000km all’anno e Omar di Felice ciclista/esploratore estremo. Da segnalare la presenza dello spagnolo Xavier Burgos Rodriguez detentore della miglior prestazione nella gara Ultra Madrid – Barcellona, il tedesco Gunter Gartner, vincitore per 3 edizioni consecutive della famosa 24h Kelheim, e il francese Nicolas Hartmann, ex professionista con all’attivo la partecipazione nel 2007 al Giro d’Italia, che esordirà in Sardegna nel mondo delle lunghe distanze. A rappresentanza della Sardegna 6 atleti tra i quali Gavino Ruzzu che cercherà di migliorare la prestazione del 2022 quando il timer si fermò a 44h42’.

Il quartier generale della manifestazione sarà Villa Mosca che, giovedì 12 ottobre, ospiterà tutte le operazioni pregara:, registrazione atleti, ispezione bici e kit emergenza, briefing tecnico.

Venerdì 13 alle sei del mattino il via dal campeggio La Mariposa; primi arrivi previsti nel tardo pomeriggio di sabato.

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito www.ultrabikingsardinia.com

