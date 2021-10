L'attesa sfida di Prima categoria fra Cus Cagliari e Pula è finita sul 2-2. Al 30’ il Cus passa con Stocchino che mette a sedere anche Lecca e deposita la palla nel sacco. Al 44’ pareggio degli ospiti con un tiro da fuori area di Manca. Nel secondo tempo, al 16’ il Pula capovolge il risultato con un pallonetto dalla distanza di Viani. Il Cus non ci sta e al 25’ con il solito Stocchino che segna con un preciso diagonale.

Vittoria del Città di Selargius sulla Frassinetti (4-3) al termine di una gara emozionante sino alla fine. Al 3’ i padroni di casa guadagnano un penalty che Mario Piras trasforma. Al 18’ traversone di Piras, testa di Musiu, palla sopra la traversa. Nella ripresa, al 14’ cross di Piras, Musiu di testa raddoppia. Al 16’ su azione d’angolo Corongiu firma il tris. Veemente la reazione della Frassinetti che al 22’ accorcia le distanze col neo entrato Ragno. Otto minuti dopo, su azione personale va ancora segno Ragno. Al 32’ Musiu riporta avanti di due reti i biancorossi. Al 42’ Cara su rigore firma la terza rete della Frassinetti.

Calcio Pirri e Virtus San Sperate non si è giocata. “Il mister aveva preparato al meglio l'incontro e i giocatori si erano allenati intensamente per tutta settimana – ha detto il diesse del calcio Pirri Stefano Siddi -. Finora non abbiamo raccolto meno di quanto seminato. La rosa è molto giovane e abbiamo peccato di inesperienza. L’obiettivo”, aggiunge Siddi, “è quello di far crescere i giovani del nostro settore giovanile”. Il Pirri, guidato da Enzo Zottoli, ha conquistato tre punti in quattro gare.

© Riproduzione riservata