In attesa di conoscere l’intero elenco iscritti del 21esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino, è già ufficiale la presenza del celebre pilota sammarinese Paolo Diana, uomo immagine della manifestazione targata Rassinaby Racing che venerdì 25 e sabato 26 ottobre regalerà un intenso weekend tricolore a sportivi e appassionati.

Le iscrizioni al Rally Moderno resteranno aperte fino alle 24 di mercoledì 16, mentre per lo Storico e il Cross country ci sarà tempo fino alle 18 di lunedì 21.

Nel frattempo, è già certo che l’amatissimo rallista Diana, molto apprezzato in tutti gli show event d’Europa e in questi giorni impegnato a San Marino nel Rallylegend, appuntamento che lo vede tra i protagonisti più attesi, sbarcherà in Sardegna per partecipare, al volante di una prestante 131 Abarth Gruppo 4.

Una presenza di spessore (Diana ha un grande seguito, con oltre 125mila follower solo su Instagram), che impreziosirà ancor di più la blasonata manifestazione valida come penultimo round del Campionato Italiano Rally Terra e abbinata al sesto Rally Vermentino Historicu, penultimo round del Campionato Italiano Rally Terra Storico, e al quinto Baja Vermentino Terre di Gallura, penultimo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country Side by Side.

«Per me riuscire a venire a correre in Sardegna è una tra le cose più emozionanti possibili. Ho tanti amici lì ed è un posto a cui tengo tanto, quindi, nei limiti del possibile, io cercherò sempre di essere presente, tutti gli anni», ha commentato Paolo Diana.

«Sono diventato il testimonial del Rally dei Nuraghi e del Vermentino su proposta dei ragazzi della Rassinaby Racing e sono orgoglioso di rappresentare il loro nome e quello della Sardegna in tutte le gare che faccio durante l’anno. Ed essere a Berchidda per gareggiare per me è la ciliegina sulla torta. Ho scelto di noleggiare per l’occasione una 131 Abarth Gruppo 4, rimango fedele al marchio. L’anno scorso avevo impiegato una Ford, ma tutti mi conoscono per la 131 e quest’anno sono riuscito a noleggiare quella giusta per Berchidda, dunque sono doppiamente contento. Arriverò a Berchidda già lunedì 21, visto che c’eravamo ci siamo organizzati per restare qualche giorno in più».

