A Palmas Arborea un’intera comunità in movimento nel nome del pallone. La “grande famiglia” del Palmas Calcio si rinnova e riparte in vista della prossima stagione.

Tante le novità: un gruppo di 60 persone, tra dirigenti, staff e rosa, che, oltre ad essere ai nastri di partenza del prossimo torneo di Terza Categoria, vuole essere un punto di riferimento nella quotidianità del paese. «Siamo buona parte palmaresi – esordisce la neo-presidentessa Stefania Piras – e il nostro spirito è quello di creare una famiglia».

Nuovo direttivo, dunque, che vede Piras a capo dell’associazione, William Mereu vice, Marco Cadoni segretario e Loretta Nonne cassiera. «Ci sono state adesioni di nuovi dirigenti – prosegue - Siamo circa 25, tutti di Palmas Arborea».

Nuovo sarà anche lo staff tecnico. In panchina siederà Carlo Cadoni che avrà Andrea Basciu come assistente e Thomas Piu preparatore dei portieri. La rosa è composta, invece, come la passata stagione, per la maggiore da ragazzi del posto. «Questo secondo anno – prosegue Piras - riparte con lo stesso spirito che ci ha guidato nel ricreare il calcio a Palmas l'anno scorso. Uno sforzo notevole, dopo tanti sacrifici e dedizione, dopo essere stati assenti per 10 anni dalle competizioni sportive. Partiamo dall’idea di voler dare al nostro paese non solo una squadra, ma una famiglia, un posto dove l'aggregazione sociale e la partecipazione delle persone, di tutte le fasce d’età, sia la priorità, senza tralasciare l’aspetto agonistico-sportivo».

