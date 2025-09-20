Palmas Arborea, sotto il segno del rinnovamento la squadra di calcio del paeseUn gruppo di 60 persone, tra dirigenti, staff e rosa, che, oltre ad essere ai nastri di partenza del prossimo torneo di Terza Categoria, vuole essere un punto di riferimento nella quotidianità del paese
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
A Palmas Arborea un’intera comunità in movimento nel nome del pallone. La “grande famiglia” del Palmas Calcio si rinnova e riparte in vista della prossima stagione.
Tante le novità: un gruppo di 60 persone, tra dirigenti, staff e rosa, che, oltre ad essere ai nastri di partenza del prossimo torneo di Terza Categoria, vuole essere un punto di riferimento nella quotidianità del paese. «Siamo buona parte palmaresi – esordisce la neo-presidentessa Stefania Piras – e il nostro spirito è quello di creare una famiglia».
Nuovo direttivo, dunque, che vede Piras a capo dell’associazione, William Mereu vice, Marco Cadoni segretario e Loretta Nonne cassiera. «Ci sono state adesioni di nuovi dirigenti – prosegue - Siamo circa 25, tutti di Palmas Arborea».
Nuovo sarà anche lo staff tecnico. In panchina siederà Carlo Cadoni che avrà Andrea Basciu come assistente e Thomas Piu preparatore dei portieri. La rosa è composta, invece, come la passata stagione, per la maggiore da ragazzi del posto. «Questo secondo anno – prosegue Piras - riparte con lo stesso spirito che ci ha guidato nel ricreare il calcio a Palmas l'anno scorso. Uno sforzo notevole, dopo tanti sacrifici e dedizione, dopo essere stati assenti per 10 anni dalle competizioni sportive. Partiamo dall’idea di voler dare al nostro paese non solo una squadra, ma una famiglia, un posto dove l'aggregazione sociale e la partecipazione delle persone, di tutte le fasce d’età, sia la priorità, senza tralasciare l’aspetto agonistico-sportivo».