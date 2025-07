Saranno i turchi dello Spor Toto Sk gli avversari della Raimond Sassari nel primo turno della Ehf European Cup di pallamano. Gli uomini di coach Ratko Durkovic disputeranno la gara d’andata in Turchia il prossimo 6 settembre e, una settimana dopo, il 13 settembre, si giocherà il match di ritorno al PalaSantoru.

Il mercato. In vista egli impegni europei e della prossima A Gold di pallamano, dove la Raimond vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo aver mancato la qualificazione ai playoff nell’ultimo campionato, la società turritana si conferma attivissima sul mercato. E alla lunga lista di arrivi in rossoblù si sono aggiunti il portiere italoargentino Federico Mihail, arrivato dall’Enna, e il giovanissimo terzino mancino Alfonso Didone.

L’estremo difensore trentunenne Mihail, è nato in Argentina e vanta esperienze in patria con River Plate, in Spagna con Cajasur Cordoba e Agustinos Alicante e in Italia con Cingoli ed Enna. “Essere stato cercato e ingaggiato da una squadra del livello della Raimond è motivo di grande orgoglio”, ha sottolineato Mihail. “So bene di essere arrivato in una piazza molto ambiziosa e vogliosa di disputare una stagione migliore di quella appena conclusa. L’obiettivo è quello di fare il meglio possibile, son qui per mettermi a disposizione, lottare e sudare per guadagnarmi e meritarmi tutti i minuti nei quali sarò in campo”.

Il toscano Didone, diciannovenne, ha salutato la fucina di talenti azzurri del Campus Italia per trasferirsi a Sassari, dove completerà la serie di terzini a disposizione di Durkovic con Rohnan Conte-Prat, Gualther Furtado e Octave Touvrey. “L’opportunità di giocare in Serie A Gold rappresenta un’occasione importante. La Raimond mi ha offerto questa possibilità e non ho esitato ad accettare. Arrivo a Sassari con tanta voglia di fare bene, sono sicuro che un’esperienza come quella che mi appresto a vivere mi farà diventare un giocatore migliore. Entro in punta di piedi in un ambiente ambizioso con la voglia di dare il mio contributo in quello che, mi auguro, possa essere un grande anno”, ha concluso Didone.

Le parole del Ds Giordo. Andrea Giordo, direttore sportivo della Raimond, ha illustrato le motivazioni che hanno portato all’arrivo in rossoblù dei due nuovi acquisti: “Cercavamo un portiere esperto e affidabile, non appena ci si è presentata la possibilità di ingaggiare Federico, abbiamo colto la palla al balzo. È stato importante riuscire a confermare Pavani, lo è altrettanto affiancargli un altro estremo difensore di livello. I due rappresenteranno una coppia di tutto rispetto in vista degli impegni, nazionali e internazionali, che andremo ad affrontare. Come avevamo annunciato, l’obiettivo di questo mercato estivo è quello di costruire un roster che sia un bel mix tra giocatori esperti e giovani di prospettiva. Alfonso è un ragazzo di qualità che, negli ultimi anni, si è ben distinto guadagnandosi l’opportunità di giocare nella massima serie. Abbiamo preso un ragazzo motivato e talentuoso, siamo sicuri che sarà un giocatore estremamente prezioso nelle rotazioni di coach Durkovic”.

