Giornata positiva per la Raimond Sassari, che nel pomeriggio si è imposta per 30-27 sul Cassano Magnago nel match giocato al PalaSantoru e valevole per la 10ª giornata della A Gold di pallamano. Una gara complicata e nervosa, in cui i rossoblù sono riusciti, a muso duro, a fare bottino pieno dopo aver chiuso la prima frazione sotto 14-15. Determinanti i gol di Bronzo (9), Mijatovic (7) e Halilkovic (5), nel taccuino dei marcatori sassaresi assieme a Brzic (4), Querin (3) e Nardin (2).

Il successo nel turno infrasettimanale ha consentito ai turritani di arrivare a quota 15 punti e di tornare secondi in attesa che si giochino tutti gli altri incontri, previsti in serata. La vittoria odierna è stata una prova di carattere dei rossoblù e ha mitigato l’amarezza per la sconfitta di misura incassata sabato a Pressano (23-22).

Lo scorso weekend era arrivato anche il convincente 34-30 inferto al Prato dalla Verdeazzurro, che ha ritrovato Nicola Idili ed è quinta a quota 12 nel girone B dell’A2 maschile. Erano rimaste a bocca asciutta, invece, le squadre sarde della serie cadetta femminile. La Raimond rosa era stata battuta 25-30 dalla Leonessa Brescia sul parquet del PalaSantoru e la Lions Sassari si era arresa 38-23 in trasferta a Leno.

