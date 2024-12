Per la prima volta nella storia, la nazionale italiana maschile di pallamano giocherà in Sardegna. Gli azzurri scenderanno in campo al Palasport Sa Rodia di Oristano alle 18 del 16 marzo 2024 per affrontare la Lettonia nella 4ª giornata di qualificazione all’Ehf Euro 2026. L’unico precedente con la nazionale italiana di pallamano fu nel 2001, quando la femminile disputò il Torneo Città di Sassari al PalaSantoru.

Al momento l’Italia è in piena corsa per la qualificazione e, dopo la vittoria sulla Slovenia e la sconfitta di misura con la Spagna, gli azzurri faranno visita alla Lettonia il 13 marzo, tre giorni prima della gara di ritorno in terra sarda.

Intanto la nazionale maschile si sta preparando per i Campionati Mondiali 2025 di Croazia, Danimarca e Norvegia che li vedranno al debutto il 14 gennaio a Herning (Danimarca) contro la Tunisia e, tra i 18 convocati per il raduno a Roma del 16 dicembre, anche Giovanni Pavani e Umberto Bronzo, giocatori classe 2000 rispettivamente portiere e ala della Raimond Sassari.

