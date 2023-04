L’ultima giornata della stagione regolare della A2 femminile di pallamano si è chiusa col successo della Raimond e le sconfitte di Città del Redentore e Lions.

Le due formazioni sassaresi sono scese in campo nella serata di ieri. Le rossoblù della Raimond, di scena a San Donato Milanese sul campo del Ferrarin, si sono imposte 25-27 dopo aver chiuso il primo tempo avanti 12-14. Migliori realizzatrici Madau (7), Piras (6) e Ndiaye (5). Intanto, al al PalaSantoru, un’ottima Lions Sassari si è arresa di misura alla Leonessa Brescia nel testa-coda del girone, che ha visto le turritane, ultime con due soli punti all’attivo, impensierire l’attrezzata capolista, che di punti ne ha ora 22. Sette reti a testa per Scanu e Pastor, a quota quattro Onesti e Doro.

Domenica di gare, invece, per la Città del Redentore, battuta 35-31 (19-15 p.t.) nell’ininfluente incontro giocato in casa del Leno, terzo a meno due dalle nuoresi. Le barbaricine avevano già festeggiato l’accesso alla Final8 per la promozione in A1 con un turno d’anticipo e oggi hanno avuto modo di applaudire ancora una volta la capitana Giovanna Musina, da due stagioni migliore realizzatrice del torneo con ben 101 reti, di cui 12 segnate oggi.

I PLAYOFF – Da ufficializzare i calendari della Final8 di A2 femminile, a cui parteciperà, come detto, il sodalizio nuorese, e dei playoff della A2 maschile, in cui la Verdeazzurro Sassari si giocherà la promozione in A Silver. Definiti, invece, gli appuntamenti dei playoff scudetto della A Gold, a cui la Raimond Sassari si è qualificata con una brillante rimonta che le ha permesso di piazzarsi al quarto posto. In semifinale, i turritani affronteranno la capolista Brixen in una serie che si aprirà al PalaSantoru alle 18.30 di sabato 6 e proseguirà con gara2 e l’eventuale gara3 da giocare a Bressanone il 9 e 10 maggio, in entrambi i casi alle 19.30.

Nell’altra semifinale si sfideranno Fasano e Merano. La finale scudetto, infine, si giocherà sempre al meglio delle tre il 13, il 18 e il 20 maggio.

