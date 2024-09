La Raimond non si ferma e in attesa di recuperare, alle 20 martedì primo ottobre, il match col Conversano valevole per la seconda giornata di A Gold, si gode il terzo successo in altrettante gare di campionato.

Sabato sera i rossoblù si sono imposti 29-31 (16-15 p.t.) sul Pressano al Palavis. Nel primo tempo la Raimond ha cercato più volte la fuga ma i padroni di casa non hanno concesso più di due reti di vantaggio. Nella ripresa è stato il Pressano ad allungare di tre per due volte, trascinato dall’ex di turno, il tunisino Hamouda, ma la Raimond ha risposto coi vari Delogu, Coppola, Bronzo, Codina e Aldini e le due formazioni sono arrivate a 3’ minuti dalla sirena in parità. A quel punto, però, sono saliti in cattedra Nardin (doppietta) e Brzic, che hanno archiviato la pratica siglando il 29-31 finale. L’ex Hamouda è stato il miglior marcatore dell’incontro con 12 reti, ma Sassari ha risposto con Bronzo (7) e Hamidovic (6).

A Silver. Seconda giornata, seconda sconfitta per la Verdeazzurro Sassari, battuta 32-24 a Carpi. Alla squadra di Patrizia Cossu e Patrizia Canu, che aveva archiviato il primo tempo sotto di uno (15-14), non sono bastate le sei reti a testa di Bianco e Ribeiro. I turritani sono ultimi, a quota zero, con Mascalucia e Bologna United.

Femminile. Il Chiaravalle si è aggiudicato la “Handball Cup in rosa” che per tre giorni ha visto impegnate al PalaSantoru la Raimond Sassari, la Città del Redentore e l’Handball Club Ajaccio. Il quadrangolare organizzato dalla Raimond è stato un significativo test in vista del debutto nella stagione 2024/25 di A2 femminile in programma il prossimo 20 ottobre.

