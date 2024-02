Nel fine settimana della pallamano, l’unica squadra sarda a conquistare dei punti, peraltro preziosissimi in chiave playoff scudetto, è stata la Raimond Ego Sassari. I rossoblù della A Gold si sono imposti 26-28 nello scontro diretto giocato sul campo del Cassano Magnago e, seppur sempre settimi, adesso sono a quattro lunghezze dal quarto posto, occupato proprio dai lombardi. Alle 20 di mercoledì 14, i ragazzi di coach Zupo Equisoain torneranno sul parquet, stavolta quello del PalaSantoru, per il recupero della seconda di ritorno. L’avversario sarà l’Albatro Siracusa, decimo a meno otto dai rossoblù.

In A Silver, è finito 28-22 (14-11 p.t.) il match tra Enna e Verdeazzurro Sassari, rispettivamente settima e nona in classifica. In Sicilia il top scorer è stato il sassarese Luigi Bianco, autore di 14 reti.

Femminile. La Lions Sassari, il fanalino di coda della A1 a quota zero, è stata sconfitta 39-25 (18-10 p.t.) in casa dell’attrezzata Pontinia, formazione che occupa il quarto posto in classifica e in cui militano le ex Hac Nuoro, Martina Sitzia, Luisella Podda (6 reti) e Suleiky Gomez. Tra le leonesse, le più prolifiche sono state Lerena (7) e, tutte a quota 4, Onesti, Poskute e Rios. Nel girone B della A2, alla Città del Redentore non sono bastate le reti di Belardinelli (8), Diaz (7) e Musina (5): le nuoresi sono state sconfitte 35-30 a Ferrara dalla capolista Ariosto. Nel posticipo, anche la Raimond Sassari, appaiata a quota dieci con le barbaricine, ha si è arresa al Leno, l’altra prima della classe. Le lombarde si sono imposte 26-22 (14-10 p.t.) trascinate dalle 11 reti di Lavagnini, mentre, tra le turritane, le più incisive in attacco sono state Madau (8), Ndiaye (6) e Piras (5).

