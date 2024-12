Nel recupero con la vice capolista Itas Trentino l’Altafratte Padova cede solo al tie-break, e il punto conquistato ieri, al termine del match valido per la 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, permette alla formazione veneta di superare in classifica l’Hermaea Olbia, scivolata al settimo posto con 19 punti.

Il gap tra le due squadre, che si affronteranno domenica al GeoPalace alla ripresa del campionato, è tuttavia di una sola lunghezza, di modo che un successo delle galluresi nello scontro diretto permetterebbe a Partenio e compagne di operare il controsorpasso e di rilanciarsi nella corsa alla poule promozione, distante al momento 3 punti.

All’andata vinse Padova 3-1, ma da allora l’Hermaea è cresciuta molto, e la sosta invernale – alla quale la squadra di Dino Guadalupi è arrivata sì con una sconfitta, ma sul campo della primatista Busto Arsizio, che ha perso appena 2 partite in 13 giornate – giunge a proposito, per tirare il fiato e ripartire di slancio per affrontare al meglio la coda della regular season, che deciderà se le olbiesi lotteranno per la salvezza o per i playoff.

