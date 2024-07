La Gallura entra nella storia della Federazione italiana tennis e padel: è qua, ed esattamente a Porto Rotondo, che si svolgerà la prima tappa della prima edizione del Padel Wheelchair, il torneo nazionale di padel in carrozzina dedicato alle persone con disabilità riconosciuto dalla Fitp.

La manifestazione organizzata dalla Padel Events, presieduta da Giovanni Derosas, si svolgerà al Polo sportivo di Porto Rotondo dal 19 al 21 luglio. “Siamo molto felici che il primo torneo wheelchair della nostra federazione debutti in Sardegna: abbiamo vinto la concorrenza di città come Roma, Milano e Torino, e la location ha aiutato”, spiega Derosas, maestro nazionale di padel.

“È prevista la partecipazione di almeno 16 ragazzi, che si giocheranno la fase a gironi e la fase finale in un contesto adeguato alle loro esigenze: per l’occasione, abbiamo optato per l’iscrizione gratuita degli atleti, che saranno nostri ospiti graditi”, aggiunge l’ex tennista olbiese. Che svela: “Tra i protagonisti ci saranno ragazzi sardi e olbiesi, ma pure campioni assoluti della disciplina come Marianna Lauro e Alberto Corradi”.

La premiazione del torneo si svolgerà allo Yacht Club Porto Rotondo il 21 luglio, con cocktail party a seguire per vincitori e partecipanti.

