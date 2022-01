Sono quattro le gare rinviate delle diciotto complessive, nelle tre categorie dell’Msp: Maccioni Marmi-SI. TI Carbonia, Moniaflor-Car Refinish, Campagnola-Pol.Sestu e Tielle Costruzioni-Johannes. A queste si aggiunge anche una gara sospesa (Gedi- Nuraghe).

Testa a testa

Nel torneo Over 50 la Johannes si conferma leader battendo nettamente gli Amatori 4 Mori. Seguono la scia gli Ultimi (1-0 sugli Ingegneri), e perde terreno la Frassinetti Elmas sconfitta dalla Gennarelli (2-0).

Flop Coref, Orione rallenta

Nell’Over 55 Stop dell’Orione Selargius (girone A). La Di. Fer. rosicchia tre punti ai selargini (battendo i Vigili del Fuoco). Rallenta la De Amicis, e risale il Cral C.t.m. (6-0 al Fileferru). Nell’altro girone, capitombolo della Coref 83 per mano del Poggio dei Pini (3-1). Non perde colpi invece il Club San Paolo, che agguanta la vetta grazie al 7-1 sull’Ellas. Dietro, il gruppo delle aspiranti ai playoff è guidato dagli Amatori Cagliari. Punti pesanti anche per la Cigiesse in quest’ottica.

Uisp in stand-by

I tornei Uisp riprendono nel prossimo weekend con il programma dell’ottava giornata di andata per le categorie Open e Over.

