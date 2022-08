Dominio assoluto per Oualid Abdelkader della Cagliari Marathon Club nella “XX edizione “Dal Mare alla Montagna” a Villanova Monteleone, una classica delle manifestazioni sportive di corsa nel panorama regionale, organizzata dall’associazione Iddanoesos. Un percorso spettacolare di 18 chilometri con quasi 700 metri di dislivello positivo con partenza dalla spiaggia di Poglina e arrivo nel centro abitato di Villanova Monteleone, dopo aver attraversato la litoranea tra Alghero e Bosa, con cornice la Riviera del Corallo e i boschi che conducono nel piccolo paese del sassarese. Circa duecento i partecipanti. A trionfare, come detto, è stato Abdelkader che ha letteralmente dominato tagliando il traguardo dopo un’ora, 14 minuti e 47 secondi bissando così la vittoria della scorsa edizione. L’atleta italo marocchino aveva fatto anche doppietta trionfando nel 2013 e 2014. Il primo successo nel 2005.

Alle spalle di Abdelkader, Michele Pulina della Ichnos Sassari staccato di ben 3 minuti e 19 secondi. Sul gradino più basso del podio Giuseppino Cossu dell’Alghero Marathon (1:18:54). <Ho fatto gara in solitario>, dice Abdelkader, <prendendo le distanze dagli avversari sin dal primo chilometro. E’ stata comunque una gara dura anche perché arrivo da un periodo di carico e sto allenando su distanze più corte. Sto preparando i campionati italiani assoluti di 10 chilometri che si svolgeranno il 3 settembre a Castelfranco Veneto. Lo scorso anno ho chiuso col tempo di 1:08:33 davanti a Pasquale Rutigliano (1:09:52). Avendo fatto il vuoto dai primi metri e avendo il controllo ho potuto gestire. Questa è una corsa a cui tengo particolarmente. Adoro le salite. Complimenti all’organizzazione sempre impeccabile. Un elogio al pubblico, davvero speciale, che ci ha incitato per tutti i 18 chilometri, soprattutto nel centro abitato>.

Tra le donne netto successo per la diciottenne Giulia Porcu dell’Atletica Orani, 21esima assoluta, giunta all'arrivo col tempo di 1:28:04. Completano il podio femminile Patrizia Mureddu (1:32:45) dell’Atletica Luras e Leonarda Cantara (1:36:45), della Gs Monte Acuto. Da sottolineare la prestazione di Raffaele Floris della Team Marathon, primo di categoria classe M75. L’atleta 78enne, il più anziano in gara, originario di Sinnai e residente a Torino, ha chiuso la sua prova in 2 ore e 16 minuti. <Sono andato bene sino al13esimo chilometro>, dice, <poi ho avuto un calo. Sono reduce da un infortunio e non ho ancora la distanza. Sono comunque felicissimo. Il pubblico e l'organizzazione sono stati magnifici. Tornerò sicuramente>.

Prima della premiazione è intervenuto il Sindaco di Villanova Monteleone, Vincenzo Ligios: <Una manifestazione totalizzante che non coinvolge soltanto “Is Iddanoesos” ma tanti altri ragazzi, altre famiglie, soprattutto atleti che arrivano da tutte le parti della Sardegna e anche da fuori. Questo ci permette di promuovere il nostro territorio. Ringrazio tutti, organizzazione, staff in particolare. L’appuntamento è per il prossimo anno>.

