Ottimo rientro al PalaGoldoni di Vicenza per il gallo sassarese Cristian Zara, 24 anni, al suo nono match da professionista ( 8 vittorie e 1 sconfitta). Il pugile allenato da Maurizio Muretti ha sconfitto ai punti in 6 riprese il serbo Milan Savic. Il boxeur sardo ha inflitto al suo avversario 2 atterramenti: al terzo e quinto round. Per cui la vittoria di Zara è indiscutibile.

Missione compiuta. “Il ragazzo doveva ritrovare la fiducia dopo lo sfortunato assalto al titolo del 6 agosto a Stintino contro Vincenzo Picardi - commenta il preparatore Maurizio Muretti -. Direi missione compiuta. Cristian si è reso protagonista di un match spettacolare che lascia ben sperare”. Per Cristian Zara si prospetta a breve un altro incontro: il 9 aprile a Milano contro un avversario da stabilire. Un'altra tappa di avvicinamento per una nuova chance tricolore, che probabilmente sarà offerta a Zara la prossima estate. Nell'importante riunione di ieri, organizzata dal promoter Mario Loreni, l'italiano Luca Rigoldi ha sconfitto il francese Hugo Le Gros ( KOT 9 ripresa) in un match valevole per il titolo UE dei Supergallo. Il tricolore professionisti dei Medi è andato invece a Carlo De Novelli, che ha sconfitto ai punti Andrea Roncon.

