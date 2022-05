Si disputerà a Thiesi (domenica, ore 17) la finale playoff del campionato di Eccellenza sardo. Si affronteranno Ossese e Taloro Gavoi. L'Ossese ieri al Walter Frau ha sconfitto la Nuorese con un secco 2-0. Il Taloro si è imposto in trasferta sulla Ferrini Cagliari 2-1, al termine di un'appassionante maratona calcistica. I gavoesi hanno infatti siglato la rete vincente al 12' del secondo tempo supplementare con Falchi. Quella di Thiesi sarà la classica partita da tripla. È ciò che pensano gli addetti ai lavori, ma anche i tecnici delle rispettive società. "Non ci sono favoriti - afferma l'allenatore del Taloro Mario Fadda -. Vedremo chi avrà più energie per imporsi". Stesso concetto espresso da Giampiero Loriga, allenatore dei bianconeri. "Azzardare un pronostico è impossibile - dice -. Un dettaglio o un episodio potrebbe fare la differenza". A Thiesi è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con folta rappresentanza di entrambe le tifoserie. L'auspicio è che sia, comunque vada, una grande giornata di sport. Nel caso di parità nei tempi regolamentari si giocheranno due tempi supplementari. Se dovesse persistere il pari passerebbe alle fasi nazionali l'Ossese, in virtù del miglior piazzamento conseguito nella stagione regolare rispetto agli avversari.

