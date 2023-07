È l'Ossese una delle squadre più attive sul mercato in Eccellenza, in questi primi giorni in cui si possono tesserare i giocatori per la nuova stagione. Oltre al colpaccio dell'arrivo di Mauricio Villa, uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni nel massimo campionato regionale, la squadra che sarà allenata da Mario Fadda (subentrato a Marco Sanna dopo una lunga esperienza alla guida del Taloro Gavoi) conferma un big sempre nel reparto offensivo: si tratta di Michele Chelo, classe '93 prodotto del settore giovanile del Cagliari che in bianconero gioca dal 2019-2020, quando fu prelevato dalla Torres. Ormai è un'istituzione dell'Ossese, con dieci reti segnate nella scorsa stagione. Con lui ci sarà anche il centrocampista Luigi Scanu, reduce da due anni all'Atletico Uri in Serie D. «Conoscevo già l'Ossese, durante questi anni mi è capitato spesso di venire a vedere qualche incontro casalingo e l'impressione è sempre stata positiva: una bella realtà, un'ottima società e un ambiente sereno per qualsiasi giocatore», ha affermato quest'ultimo.

Rosa di spessore. Con Chelo, Scanu e Villa salgono a quattordici i giocatori già tesserati per l'Ossese, che ha ormai definito gran parte dell'ossatura per un campionato da protagonista. Fra i pali continua a essere una garanzia Davide Cherchi, in difesa sono arrivati i centrali argentini Lucas Emiliano Salvucci e Hernán Zasas Sánchez, mentre dopo una stagione all'Atletico Uri è rientrato Riccardo Fancellu. In attacco un altro ritorno, quello di Marco Contini che come Fancellu è nativo di Ossi, con lui confermato il fuoriquota Salvatore Mudadu. Già presenti in rosa nella passata stagione Davide Madeddu, Giovanni Ubertazzi e Andrea Zinellu, così come capitan Alessandro Sechi (il primo a firmare) e il fantasista Mattia Gueli (miglior marcatore dell'Ossese nell'ultimo campionato con undici gol). E altri annunci sono in arrivo.

