Al Walter Frau l'Ossese si aggiudica con un rotondo 3-0 il primo round dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Città di Isernia San Leucio Roccasicura.

La vittoria. I bianconeri disputano la partita perfetta e annichiliscono i molisani. Tutto nella ripresa. Apre le marcature al 15' Chelo con un gran colpo di testa, su cross di Dettori. L'Ossese insiste e raddoppia (39') con il nuovo entrato Virdis, su perfetto assist del laterale Zinellu, il migliore in campo. La terza rete dei padroni di casa al 47' con una gran zuccata del giovane difensore Fancellu, su angolo di Arca. Al fischio finale grande festa in campo e sugli spalti, in una giornata indimenticabile per tutti gli sportivi ossesi e non solo. Il ritorno a Isernia mercoledì prossimo.

