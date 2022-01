Finalmente si riparte, dopo 2 settimane di stop per la pandemia. Il campionato di Eccellenza, giunto alla diciannovesima giornata, propone, tra le altre, una sfida affascinante: Ossese-Ferrini Cagliari.

I cagliaritani. Primi in classifica con 40 punti, comunque vada a finire, sono stati la lieta sorpresa del torneo e oramai sono una bella realtà: società organizzata, un timoniere esperto come Sebastiano Pinna e un organico collaudato, con calciatori di spessore e che fanno gruppo.

L'Ossese. Eccellente caratura tecnica, invece è settimo a 29 punti, in grande ripresa e con una partita da recuperare, il 9 febbraio a La Maddalena contro l'Ilva. Per i bianconeri quella di domenica al Walter Frau sarà una delle ultime occasioni per rimanere aggrappati alle posizioni che contano.

L’allenatore e il Ds. “Siamo in forma e ci stiamo preparando all'evento con molta cura”, afferma il tecnico dell'Ossese Giampiero Loriga. “Giochiamo in casa e il nostro obbiettivo chiaramente sono i 3 punti. Del resto non abbiamo alternative. Mancheranno 4 giocatori, tra Covid e infortuni, ma la rosa offre ampie garanzie. Sarà della partita anche il neo acquisto Patacchiola”. Ottimista anche il direttore sportivo Antonello Ibba. “Siamo in buone condizioni”, dice, “la sosta è stata opportuna per ricaricare le pile”.

Fronte Ferrini. Si respira determinazione: “Incontriamo una grande squadra e ci teniamo a fare una buona figura”, spiega il direttore generale Pietro Caddeo, “inoltre, visti i buoni rapporti tra le due società, siamo certi che sarà una partita corretta, che onorerà il calcio”. La squadra cagliaritana sta preparando la gara a puntino. “Ci stiamo allenando bene e sappiamo di incontrare una grande squadra”, precisa l'attaccante Gianluca Podda ( 5 gol e 4 assist per lui in campionato), “per noi sinora è stato un torneo esaltante e domenica daremo il massimo, applicando le direttive del nostro bravo allenatore Sebastiano Pinna”.

Al Walter Frau di Ossi, domenica prossima (inizio ore 15), i presupposti per assistere ad una bella giornata di calcio ci sono tutti.

