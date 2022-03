Domani al Walter Frau (inizio ore 14.30) si disputerà il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza tra Ossese e Civitavecchia. L'andata, mercoledì 9 marzo, al Tamagnini di Civitavecchia, si concluse 1-1 (vantaggio di Cerroni per i laziali, pareggio di Gueli per l'Ossese). Risultato giusto, al termine di una partita equilibrata. Anche il ritorno quindi sembra aperto a qualsiasi soluzione. Entrambe le squadre hanno risentito dello sforzo di Coppa. Il Civitavecchia (quarta in classifica nel girone A del Lazio) ha pareggiato in casa (0-0) nell'anticipo di sabato contro il Città di Cerveteri, quint'ultimo in graduatoria. È andata ancora peggio all'Ossese, che domenica ha perso partita e primato in classifica nell'incontro casalingo contro il Monastir (1-2). I bianconeri di Giampiero Loriga hanno voglia di un pronto riscatto: "Lasciamoci alle spalle la sconfitta e concentriamoci sulla Coppa - spiega il tecnico -. È una manifestazione a cui teniamo molto e vogliamo andare avanti. Anche se ci troveremo di fronte avversari tosti e preparati". Oggi per l'Ossese seduta tattica e smaltimento tossine. L'attesa per la gara di Coppa nell'ambiente è molto alta. Il passaggio del turno, in una fase nazionale, sarebbe un fatto storico per i bianconeri e la cittadina. Ma anche il Civitavecchia (squadra di grande tradizione calcistica) verrà in Sardegna disposta a giocarsi le sue carte sino in fondo. "Per noi è stata una bella soddisfazione vincere la fase regionale - afferma il presidente laziale Patrizio Presutti -. Giocheremo con spensieratezza, consapevoli di affrontare un avversario come l'Ossese che all'andata ci ha fatto una grande impressione". Tra le due società si è presto cimentata un'ottima amicizia. Per cui domani pomeriggio è lecito attendersi una grande giornata di sport. In tutti i sensi.

