È già sbarcata a Roma la comitiva dell'Ossese calcio che domani pomeriggio ad Isernia (ore 14 e 30, stadio Mario Lancellotta) sfiderà la locale Città di Isernia San Leucio Roccasicura, nella gara di ritorno dei quarti di finale della fase nazionale Coppa Italia di Eccellenza.

Così all’andata. Mercoledì scorso al Walter Frau vinse l'Ossese con un rotondo 3-0, grazie ai gol nel secondo tempo di Chelo, Virdis e Fancellu. Un risultato che dovrebbe tutelare Gueli e compagni, che attraversano inoltre in un momento straordinario di forma: primi in campionato (ma l'Ilva, seconda, ha una partita in mano) e reduci da una sonante vittoria in trasferta (3-0) contro l'Idolo.

L’entusiasmo. L'allenatore dei bianconeri Giampiero Loriga è carico."Non andiamo a Isernia per difendere il 3-0 dell'andata - spiega - Sarebbe deleterio. Contiamo invece di cogliere un risultato positivo e andare avanti. Rispettiamo gli avversari, ma chiedo proposizione ai miei ragazzi". Nella sfida molisana mancheranno il difensore Cocco ( squalificato) e l'esterno Contini ( influenzato). Rientra invece tra i disponibili il forte difensore centrale Patacchiola.

