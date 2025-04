Mercoledì 23 aprile alle 10.30, la sala convegni dell’assessorato regionale al Turismo (Cagliari, viale Trieste 106) ospita la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Sardinia World Chess Festival. L’evento si svolgerà a Orosei, all’IT Marina Beach, dal 26 aprile al 3 maggio.

Dopo il successo della prima edizione, premiato dalla Federazione Scacchistica Italiana come miglior torneo d’Italia nel 2024, al via saranno circa 250 i giocatori provenienti da 33 Paesi. La vocazione internazionale della manifestazione lievita: il torneo è inserito nel circuito ufficiale della Federazione scacchistica mondiale (Fide) come evento di qualificazione alla Coppa del Mondo. Il montepremi è di 50.000 euro, di cui 10.000 che andranno al vincitore. Al festival prendono parte i migliori giocatori del panorama scacchistico internazionale.

In gara a Orosei anche due talenti di casa: l’oristanese Francesco Sonis, campione italiano assoluto, e il cagliaritano under 18 Filippo Cugia. Tra gli stranieri occhio al belga Daniel Dharda, numero 1 del torneo e vincitore dell’edizione 2024. Il più giovane partecipante è il turco Gunes Poyraz. Il più anziano è Giacomo Deiana, classe 1943.

Promosso dalla Regione Sardegna con l’assessorato del Turismo, il Sardinia World Chess Festival è un grande appuntamento sportivo e una straordinaria occasione di valorizzazione turistica del territorio. Sport d’eccellenza, turismo, copertura mediatica, un mix che funziona. L’evento sarà seguito da una copertura mediatica globale, con oltre 60 scacchiere digitali Dgt collegate in diretta su lichess.org e chess.com, le due principali piattaforme mondiali di streaming scacchistico. Anche per questa edizione, sarà presente ChessBase India, il canale leader di comunicazione scacchistica in Asia con oltre 5 milioni di follower, che racconterà il festival al pubblico internazionale. L’organizzazione è curata da Emmedi Sport.

La direzione tecnica è affidata al Grande maestro e organizzatore internazionale, Roberto Mogranzini: «Sono entusiasta di aver riportato la Sardegna al centro dello scacchismo mondiale con un torneo di altissimo livello, capace di coniugare sport, cultura e valorizzazione del territorio. Un evento capace di unire eccellenza sportiva e promozione turistica, proiettando la Sardegna al centro della scena scacchistica mondiale». Il dirigente partecipa alla conferenza con l’assessore Franco Cuccureddu, Bruno Perra (presidente Coni Sardegna) e Giandomenico Sabiu (consigliere Comitato sardo scacchi).

