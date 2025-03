Vetrina internazionale per il Palasport di Oristano che domani vedrà scendere in campo la Nazionale italiana di handball conyro la Lettonia nella quarta giornata di qualificazione agli EHF Euro 2026. Per gli Azzurri, guidati dal nuovo coach Bob Hanning, si tratta di una duplice prima volta: il debutto casalingo del tecnico tedesco, reduce della vittoria a Jelgava nella gara di andata, e la storica prima apparizione della selezione nazionale in terra sarda.

«Siamo orgogliosi di ospitare l’evento - hanno detto il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore allo Sport Antonio Franceschi - sarà l’occasione per ricordare il professor Angelo Flore, che ha contribuito a far conoscere in città la disciplina». Ma anche uno stimolo per «riaccendere la passione per la pallamano in aree geografiche dove c’è una minore densità di praticanti», ha aggiunto il Commissario Straordinario, Sandro Pagaria.

Parisini, Bronzo e compagni cercano due punti importanti per tenere il passo di Spagna e Serbia nel girone 4: si qualificano alla fase finale le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze degli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento. «C’è ancora qualcosa da sistemare, ma le sensazioni sono buone», ha detto Hanning. Fiducioso il presidente della FIGH Stefano Podini: «Non è facile cambiare allenatore in corsa, ma siamo pronti a navigare anche in acque difficili». Fischio d’inizio alle 17.30, alla presenza del ministro per lo Sport Andrea Abodi, con diretta su Sky Sport. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket o direttamente al Palasport. L’ingresso è gratuito per le categorie Under 14 e Over 65.

